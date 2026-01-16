AUA verlängert "Abendflug-Aus" für Tel Aviv bis Ende Jänner

Wegen der weiterhin fragilen Sicherheitslage in der Region setzt die AUA ihre Abendflüge von Wien nach Tel Aviv weiter aus.

Wie gestern berichtet, setze Austrian Airlines ihre Abendflüge von Wien nach Tel Aviv aus. Diese Regelung galt vorerst bis einschließlich 19. Jänner 2026.

Wie AUA-Sprecherin Andrea Hansal jetzt gegenüber Austrian Wings erklärte, wird die AUA die Abendverbindung nach Tel Aviv nun "bis voraussichtlich 31. Jänner" nicht durchführen. Die Tagflüge finden statt.

Hintergrund

Wegen der Proteste der Zivilbevölkerung gegen das Islamisten-Regime in Teheran ist die Sicherheitslage angespannt. Die Mullahs haben als Reaktion auf die Proteste bereits mehr als 2.000 Demonstranten ermorden und über 15.000 inhaftieren lassen. Vielen droht die Todesstrafe. Die USA planen möglicherweise einen Militärschlag gegen das Regime in Teheran, das seit Jahrzehnten die Bevölkerung unterdrückt und auch in den internationalen Terrorismus verstrickt ist. Teheran hat angekündigt, in diesem Fall Israel zu attackieren. So führten auch Spuren im Fall des Anschlages auf Pan Am 103 (Lockerbie) (siehe auch den aktuellen Podcast von Flugforensik.de, der sich mit dem Fall Pan Am 103 befasst))nach Teheran. Zudem fordert der Iran offen die Vernichtung Israels und unterstützt die islamistische Hisbollah im Libanon. Außerdem liefert das Islamisten-Regime in Teheran nach wie vor Raketen und Drohnen für den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine.

(red ML)