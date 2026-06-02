Fotostrecke: Dritter AUA-Dreamliner hob zum kommerziellen Erstflug ab

OE-LPG hat am 1. Juni ihren Linienbetrieb für Austrian Airlines angetreten. Wegen technischer Probleme verzögerte sich der Start um rund anderthalb Stunden. Für Austrian Wings fotografierten Johannes Bauer und Patrick Huber (der-rasende-reporter.info) vor Ort.

Das neueste Flottenmitglied von Austrian Airlines, die Boeing 787-9 Dreamliner mit der Kennung OE-LPG, ist offiziell in den Linienbetrieb gestartet. Die Boeing 787-9 Maschine hat am 1. Juni 2026 kurz nach 12:30 Uhr den Flughafen Wien in Richtung des kanadischen Montreal (YUL) verlassen. Die rund anderthalbstündige Verspätung war auf kleinere technische Probleme zurückzuführen, die jedoch von den Experten der AUA-Technik kompetent behoben werden konnten.

Die Techniker der AUA behoben den Defekt, damit die Maschine mit nur geringer Verspätung abheben konnte.

Damit hat das Flugzeug mit der Kennung OE-LPG seinen Erstflug für den österreichischen Hub-Carrier angetreten und wird auch in den nächsten Wochen auf dieser Strecke unterwegs sein. Austrian Airlines COO Stefan-Kenan Scheib: “Wir freuen uns, dass der Rollover auf der Langstreckenflotte weitergeht. Im Lauf des Jahres werden noch zwei weitere Boeing 787-9 Dreamliner zur Austrian Flotte stoßen.“

Während die OE-LPG am Gate stand, rollte die OE-LPL vorbei.

Austrian hat das Flugzeug von Lufthansa übernommen. Der Dreamliner wurde im April aus Deutschland nach Taipeh überstellt, wo die Flugzeugabnahme von Lufthansa, die österreichische Registrierung und Zulassung, sowie alle Adaptierungen und Arbeiten an der Kabine vorgenommen wurden. Anschließend erhielt die Maschine im spanischen Teruel ihre Austrian Livery. Nach Abschluss aller Arbeiten ist das Flugzeug mit der Kennung OE-LPG am Nachmittag des Pfingstsonntags schließlich am Flughafen Wien gelandet und wurde von Austrian in Empfang genommen.

Flottenmodernisierung schreitet voran

Bereits 2024 wurde der Rollover der Austrian Langstreckenflotte gestartet. Seither fliegen bereits zwei Dreamliner – mit den Kennungen OE-LPM sowie OE-LPL – für Austrian Airlines. Zum Ende des Winterflugplans 2028/2029 wird die Austrian Langstreckenflotte ausschließlich aus 787-9 Dreamlinern bestehen und 12 Flugzeuge umfassen. Die bisher noch in der Austrian Langstreckenflotte befindlichen sechs Boeing 777-200ER und drei Boeing 767-300ER werden sukzessive ausgeflottet – letztere noch im Lauf des heurigen Jahres. Damit endet nach 38 Jahren die Ära der Boeing 767 in Österreich, die 1988 mit der Einflottung der OE-LAU durch die damalige Lauda Air begann.

Parallel zur Modernisierung auf der Langstrecke ist auch ein Rollover auf der Austrian Kurz- und Mittelstreckenflotte im Gange. Hier wächst die Airbus-Flotte von Austrian Airlines um sechs fabriksneue Airbus A320neo auf insgesamt 46 Airbus-Maschinen. Zwei dieser Maschinen werden noch im Sommer 2026 erwartet.

Die 17 Embraer-Flugzeuge werden ausgeflottet. Drei haben die Austrian Flotte bereits verlassen, das nächste Embraer-Flugzeug wird Austrian voraussichtlich im Juli 2026 verabschieden.

Nicht nur auf der Langstrecke bei Austrian Airlines ist ein umfangreicher Rollover im Gange, sondern auch auf der Kurz- und Mittelstreckenflotte: Hier erhält Austrian Airlines anstelle von 17 Embraer-Maschinen sechs zusätzliche, fabriksneue Airbus A320neo mit jeweils 180 Sitzplätzen. Die erste dieser sechs Maschinen wird für Sommer 2026 erwartet. Die Airbus-Flotte des österreichischen Home-Carriers wächst mit den zusätzlichen sechs Maschinen auf 46 Flugzeuge. Die Ausflottung der Embraer 195 wird nach aktuellem Stand bis Ende 2028 abgeschlossen sein.

Unterm Strich modernisiert und harmonisiert Austrian Airlines damit die gesamte Flotte. Aus fünf Flotten – Embraer, Airbus, Boeing 767, Boeing 777 und Boeing 787-9 werden künftig zwei hochmoderne – mit der Airbus A320-Familie und den Boeing 787-9 Dreamlinern.

(red / PM OS)