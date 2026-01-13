AUA überstellt "gestrandete" Langstreckenflugzeuge nach Wien

Langsam aber sicher läuft der Verkehr auf dem österreichischen Hauptstadtflughafen wieder an. Die AUA überstellt ihre drei auf anderen Airports gestrandeten Langstreckenflugzeuge nach Wien.

Wien berichtet, waren drei Langstreckenflugzeuge der AUA wegen der wetterbedingten Sperre des Wiener Flughafens auf anderen Flughäfen "festgesessen". Es handelte sich um die Kurse aus Bangkok, Newark und Washington.

Nachdem der Flughafen Wien wieder seine Pforten geöffnet hat, hat die AUA damit begonnen, diese drei Flugzeuge - eine Boeing 767, eine Boeing 777 und eine Boeing 787 - nach Wien zu überstellten.

Die OE-LPA (Bild) ist bereits in Wien eingetroffen.

Die OE-LPA (Boeing 777-200ER, kam aus Bangkok und war nach München ausgewichen) ist vor wenigen Minuten in Wien gelandet. Die OE-LPL (Boeing 787-9 Dreamliner, kam aus Washington und war ebenfalls in München gelandet) wird München heute Nachmittag gegen 15:45 Uhr in Richtung Wien verlassen.

Auch eine Boeing 767-300ER startet in diesen Minuten in Graz, um nach Wien zu fliegen.

Die OE-LAY (Boeing 767-300ER, kam aus Newark und war in Graz gelandet) wird in diesen Minuten in Graz für ihren Überstellungsflug nach Wien vorbereitet.

Text & Fotos: Patrick Huber

