Wizz Air setzt Flüge nach Israel, Dubai, Abu Dhabi und Amman bis 15. März aus

Wizz Air bestätigt, dass die Aussetzung aller Flüge von und nach Israel, Dubai, Abu Dhabi und Amman bis einschließlich Sonntag, den 15. März, verlängert wurde. Flüge vom Vereinigten Königreich nach Dschidda und Medina werden wie geplant ab dem 8. März wieder aufgenommen.

Die Fluggesellschaft beobachtet die Entwicklungen weiterhin aufmerksam und steht in regelmäßigem Kontakt mit lokalen und internationalen Behörden, Flugsicherheitsbehörden, Sicherheitsbehörden und relevanten Regierungsstellen. Operative Entscheidungen werden kontinuierlich überprüft, und der Flugplan kann je nach Entwicklung der Lage angepasst werden.

Die Sicherheit der Passagiere, der Besatzung und der Flugzeuge hat für Wizz Air weiterhin höchste Priorität. Die Fluggesellschaft ist sich der Unannehmlichkeiten bewusst, die dadurch entstehen können, und dankt ihren Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis. Passagiere mit betroffenen Buchungen werden direkt kontaktiert und über ihre Optionen informiert.

(red / W6)