"Save OE-LVJ": Das dritte Leben einer AUA-Fokker

Wer dachte, dass die Geschichte der Austrian Airlines Fokker Jets mit dem Verkauf der Maschinen an die australische Bedarfsfluggesellschaft Alliance Aviation Services Limited im Jahr 2017 ein Ende fand, der irrt. In der Slowakei will der Luftfahrtverein "Airliners.sk" eine einstige AUA Fokker 100 retten. In einer einmaligen Aktion bemüht sich der Verein nun um den Erhalt der OE-LVJ, die ursprünglich in den kommenden Tagen seiner Verschrottung zugeführt hätte werden sollen. Die auf den Namen "Bratislava" getaufte Fokker 100 (OE-LVJ) wurde im Jahr 1991 an American Airlines ausgeliefert, bevor Sie in weiterer Folge ab dem Jahr 2003 über 14 Jahre lang im Einsatz der AUA-Tochter Tyorlean (Label: Austrian Arrows) stand. Den letzten Abschnitt ihres Lebens sollte die Maschine ursprünglich in Australien bei dem Bedarfsunternehmen Air Alliance Ltd. verbringen, nachdem die 21 Stück große AUA Fokker Flotte im Jahr 2017 an das Unternehmen veräußert wurde. Doch mit dem Ausbruch der Covid-19 Epidemie kam zur Freude vieler Luftfahrtenthusiasten alles anders als geplant. Die zuletzt als VH-UQP registrierte Maschine wurde nicht wie geplant nach Australien überstellt, sondern nur noch als Ersatzteilspender verwendet und anschließend in Bratislava zur Verschrottung freigegeben. Nun hat es sich der private slowakische Luftfahrtverein Airliners.sk zum Ziel gesetzt, die Maschine für die Nachwelt zu erhalten. Für Austrian Wings sprach Martin Dichler mit Juraj Ondrus, (Präsident Airliners.sk) über das geplante Projekt.