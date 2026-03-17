Über 2.700 Damen und Herren sorgen als FlugbegleiterTag für Tag nicht nur für Sicherheit, sondern für Service-Momente mit dem gewissen Wow-Effekt – viele mit umfangreichen Zusatzausbildungen.

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Laut Falstaff Restaurantguide 2026 gibt es den besten Service Österreichs aktuell in rund 10.000 Metern Höhe: nämlich an Bord der Flotte von Austrian Airlines.

Prämiert bei der Falstaff-Gala zu Beginn der Woche freute sich stellvertretend für über 2.700 Flugbegleiter sowie das Cabin-Management-Team CEO Annette Mann über diese ganz besondere Auszeichnung, überreicht von Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam und dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. „Unsere Kollegen sind jeden Tag mit ganz viel Engagement, Teamgeist und Leidenschaft für österreichische Gastfreundschaft in der ganzen Welt unterwegs. Dieser Sonderpreis ist ein wunderbares Dankeschön und eine tolle Motivation für uns alle“, so Annette Mann.

Dass Austrian Airlines Sonderpreise wie aktuell jenen des Falstaff Restaurantguides – oder zuletzt auch 2025 von SKYTRAX bereits zum zweiten Mal für die „Best Airline Service Staff in Europe“ – gewinnen kann, ist das Ergebnis eines klaren Bekenntnisses zu Servicequalität mit österreichischem Charme sowie konsequenten Schulungs- und Trainingsoffensiven.

„Auszeichnungen wie diese gebühren dem gesamten Team. ,Safety first’ steht über allem, das ist unsere Grundaufgabe. Wenn wir mit Professionalität, dem unverkennbaren Austrian Charme und Produktwissen dafür sorgen, dass sich unsere Gäste über den Wolken rundum willkommen und wohl fühlen und der Flug zu einem Gesamterlebnis wird, dann ist das etwas ganz Besonderes und der schönste Lohn für harte Arbeit dahinter“, so Annette Mann.

Für außergewöhnliche Genussmomente sorgen aktuell auch jene 155 Kollegen, die als „Austrian Wine Experts“ den Gästen nach spezieller Zusatzausbildung durch Österreich Wein Marketing (ÖWM) die Vielfalt, Qualität und den besonderen Charakter immer wechselnder österreichischer Weine näherbringen. Diese „fliegenden Wine Experts“ trainieren intensiv, bilden sich bei Seminaren und Masterclasses sowie auf Messen laufend weiter und sind motivierende Rolemodels innerhalb der Belegschaft. So bekommen in den nächsten Tagen 70 weitere Kollegen ihre Diplome verliehen, im Herbst 2026 gehen dann auch schon die nächsten 70 an den Start.

Bis Jahresende 2026 werden somit knapp 300 fliegende Wine Experts an Bord von Austrian Airlines österreichische Spitzenweine in 10.000 Metern Höhe gekonnt präsentieren und in die Welt fliegen.

(red SG / PM OS)