AUA führt heute zwei Evakuierungsflüge aus/nach Nahost durch

Austrian Airlines führt heute, am 5. März 2026 im Auftrag des Außenministeriums je einen Flug von Maskat (Oman) und Riad (Saudi Arabien) durch, um österreichische Staatsbürger aus der Krisenregion zu fliegen.

Eingesetzt wird auf dem Flug OS1006 von Maskat ein Airbus A320neo mit einer Zwischenlandung in Riad für einen Tankstopp und Crew-Tausch. Auf dem Flug OS1008 von Riad kommt eine Boeing 777-200ER zum Einsatz.

Die OE-LZO, ein A320neo, startete heute in der Früh von Wien nach Maskat - Foto: www.der-rasende-reporter.info (keine Verwendung des Bildes ohne schriftliche Erlaubnis; eine widerrechtliche Verwendung stellt eine Urheberrechtsverletzung da und wird rechtlich verfolgt)

Die OE-LPB (Boeing 777-200ER) startete um 09:26 Uhr in Wien und befindet sich derzeit auf dem Weg nach Riad. Die Flugnummer für diesen Positionierungsflug lautet OS1007. Die OE-LZO (A320neo) hob um 06:14 in Wien als OS1005 ab und wird in etwa anderthalb Stunden in Maskat landen.

Da es sich um Repatriierungsflüge handelt, ist eine reguläre Buchung nicht möglich. Österreichische Staatsbürger, die sich derzeit in der Krisenregion befinden, sind angehalten, sich auf der Website des Außenministerium entsprechend zu registrieren. Hier geht's zur Registrierung.

(red SG / CvD / OS)