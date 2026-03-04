Erster "Air2Air"-Kill überhaupt: Israelische F-35 schießt iranisches Kampfflugzeug ab und schreibt Geschichte

Laut israelischen Berichten schoss der Pilot einer israelischen F-35 über Teheran ein Kampfflugzeug vom Typ Yak-130 der Luftstreitkräfte der Islamischen Republik Iran ab. Der israelische Kampfflieger sicherte sich damit einen Platz in den Geschichtsbüchern - denn dieser Luftsieg ist der allererste Abschuss eines anderen bemannten Luftfahrzeuges durch ein Flugzeug des Typs F-35. Außerdem ist es über 40 Jahre her, dass ein israelischer Pilot in einem Luftkampf ein gegnerisches Kampfflugzeug abgeschossen hat. Es war der 24. November 1985 - damals holte eine israelische F-15 über dem Libanon zwei syrische MiG 23 vom Himmel.

Israels Luftwaffe betreibt 48 Lockheed Martin F-35 Lightning II, 27 weitere sind bestellt. In Israel trägt die F-35 die Bezeichnung "Adir" (Hebräisch für "stark" oder sinngemäß auch "majestätisch") Die erste F-35 übernahm Israel Ende des Jahres 2016. Die F-35 ist ein Mehrzweckkampfflugzeug der fünften Generation und verfügt über Tarnkappentechnologie. Sie ersetzt bei den US-Streitkräften sowie zahlreichen NATO-Partnern sukzessive die in die Jahre gekommene F-16. Auch in Österreich gibt es Überlegungen, die F-35 als Nachfolger des Systems Eurofighter zu beschaffen.

Israels (Kampf-)Piloten schrieben schon oft Geschichte

Die Geschichte von "König Davids Söhnen am Himmel" beschreibe ich auch ausführlich in meinem am 26. Oktober 2023 erschienenen Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten - von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt". Dieses Buch ist angesichts des jüngsten militärischen Konflikts in der Region mehr als aktuell. Israels Piloten haben seit der Staatsgründung 1948 wiederholt (Militär-)Luftfahrtgeschichte geschrieben - in der Öffentlichkeit ist das allerdings weitgehend unbekannt. Das Buch behandelt auch den arabischen Terroranschlag auf die EL AL am Flughafen Wien Schwechat. Eine Rezension meines Buches finden Sie hier.

Text: Patrick Huber

Foto: IAF/IDF