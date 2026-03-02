AUA-Evakuierungsflug aus Muscat wieder sicher in Wien gelandet

Sonderflug AUA 1006 flog in Nahost gestrandete Mitarbeiter der Lufthansa-Gruppe zurück nach Europa. In den frühen Morgenstunden landete der A320neo wieder sicher auf dem österreichischen Hauptstadt-Airport VIE.

Austrian Wings hatte berichtet: Gestern kurz vor 11 Uhr war einer der fünf A320neo der österreichischen Lufthansa-Tochter als Sonderflug AUA 1006 in den Oman gestartet. Der Auftrag: Rückführung von im Krisengebiet gestrandeten Mitarbeitern des Lufthansa-Konzerns.

Der Leerflug von Österreich nach Muscat konnte nonstop erfolgen, doch beim Rückflug legte das Flugzeug vom Typ Airbus A320neo, es gehört zu den modernsten der AUA-Flotte, eine Zwischenlandung in Hurghada ein, um nachzutanken.

Heute in der Früh um 04:17 Uhr um 04:17 Uhr landete die Maschine mit der amtlichen Eintragung "Oscar Echo Lima Zulu November, OE-LZN" wieder sicher in Wien. Für die Landung nutzte man Runway 29.

