Tiroler Radiosender mit Podcast zum Absturz der "Police Foxtrot" in den Achensee vor 15 Jahren

Gestern jährte sich eines der schwersten Luftfahrtunglücke in der Geschichte Tirols und der Flugpolizei des Innenministeriums zum 15. Mal. Life Radio Tirol hat aus diesem Anlass den ersten Teil eines Podcasts zum Thema veröffentlicht.

Redakteur Philipp Granbacher von Life Radio Tirol war damals als junger Radio-Journalist vor Ort, nachdem es erste Meldungen über den Absturz eines Fluggerätes (Details waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt) in den Achensee gegeben hatte. Aus Anlass des 15. Jahrestages dieser Tiroler Luftfahrttragödie hat der Medienprofi einen Podcast produziert. Teil 1 ist ab sofort unter diesem Link über die Homepage von Life Radio Tirol abrufbar. Dafür interviewte Granbacher mehrere Zeitzeugen und Experten.

Hintergründe

Der Hubschrauber mit der Kennung OE-BXF hatte von der Flugeinsatzstelle Innsbruck aus einen AGM-Einsatzflug durchgeführt. Neben dem sehr erfahrenen und sicherheitsbewussten Piloten waren zwei weitere österreichische Beamte und ein Schweizer Polizist an Bord. Der EC 135 befand sich bereits auf dem Rückweg nach Innsbruck, als er aus dem langsamen Horizontalflug plötzlich abkippte, in einen steilen Sinkflug überging und in den Achensee stürzte.

Die Flugpolizei bildete gemeinsam mit externen Experten eine eigene Kommission und kam zu dem Schluss, dass entweder

eine akute gesundheitliche Beeinträchtigung des Piloten,

Vogelschlag oder

Flicker Vertigo

zum Absturz geführt hatten. Dieser Bericht findet in der Fachwelt weitgehend Zustimmung.

Ende Februar 2026 erschien das Buch "Der Unglücksflug von Police Foxtrot - das Rätsel um den Achensee-Absturz", in dem sich der Autor akribisch mit dem Unglück auseinandersetzt und erwiesenermaßen falsche Medienberichte zum Absturz widerlegt.

(red HT)