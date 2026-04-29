Life Radio Tirol: Zweiter Teil des Podcasts über den Flugpolizei-Absturz in den Achensee

Der Polizei-Hubschrauber “Police Foxtrot” (OE-BXF) stürzt plötzlich in den Achensee. Den größten und tiefsten See Tirols. Vier Menschen sterben. Es beginnt eine der größten und aufwändigsten Berge-Aktionen in der Tiroler Luftfahrt Geschichte. Spezialtaucher riskieren ihr Leben, um die Leichen und auch das Wrack in über 100 Metern Tiefe zu bergen.
Warum ist “Police Foxtrot” abgestürzt? Eine Frage, die bis heute nicht restlos aufgeklärt ist. Life Radio Tirol Redakteur Philipp Granbacher war damals selbst am Achensee im Einsatz.
In Teil 2 seines Podcasts "Der rätselhafte Hubschrauber-Absturz vom Achensee" spricht er unter anderem mit Austrian Wings Ur-Gestein und Autor Patrick Huber, dessen 26. Buch den Titel "Der Unglücksflug von Police Foxtrot - das Rätsel um den Achensee-Absturz" trägt und in Fachkreisen als Standardwerk zu diesem Flugunfall gilt.
(red / CvD / LRT)