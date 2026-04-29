Life Radio Tirol: Zweiter Teil des Podcasts über den Flugpolizei-Absturz in den Achensee

Am 30. März 2011 stürzte ein EC 135 (Callsign "Police Foxtrot") unter bis heute nicht vollständig geklärten Umständen in den Tiroler Achensee. Der Pilot, zwei weitere österreichische Beamte und ein Schweizer Polizist starben. Der Journalist Philipp Granbacher von Life Radio Tirol hat jetzt den zweiten Teil seines Podcasts zum Thema im Format "Tirols dunkle Seite" veröffentlicht.

Der Polizei-Hubschrauber “Police Foxtrot” (OE-BXF) stürzt plötzlich in den Achensee. Den größten und tiefsten See Tirols. Vier Menschen sterben. Es beginnt eine der größten und aufwändigsten Berge-Aktionen in der Tiroler Luftfahrt Geschichte. Spezialtaucher riskieren ihr Leben, um die Leichen und auch das Wrack in über 100 Metern Tiefe zu bergen.

Warum ist “Police Foxtrot” abgestürzt? Eine Frage, die bis heute nicht restlos aufgeklärt ist. Life Radio Tirol Redakteur Philipp Granbacher war damals selbst am Achensee im Einsatz.

Das Buch "Der Unglücksflug von Police Foxtrot - das Rätsel um den Achensee-Absturz" arbeitet das Geschehen detailliert auf und widerlegt dabei unter anderem "Fake News" zweier Wiener Journalisten, die mit vermeintlichen Aufdecker-Geschichten mehrfach Unwahrheiten zum Absturz verbreiteten.

In Teil 2 seines Podcasts "Der rätselhafte Hubschrauber-Absturz vom Achensee" spricht er unter anderem mit Austrian Wings Ur-Gestein und Autor Patrick Huber, dessen 26. Buch den Titel "Der Unglücksflug von Police Foxtrot - das Rätsel um den Achensee-Absturz" trägt und in Fachkreisen als Standardwerk zu diesem Flugunfall gilt.

(red / CvD / LRT)