AUA A320 OE-LZE nach Triebwerkstausch auf Gran Canaria wieder im Einsatz

Auf Gran Canaria gestrandet war die OE-LZE am 2. April nach massiven Triebwerksproblemen. Seit heute befördert die Maschine wieder Passagiere.

Ein gewaltiger Turbinenschaden verhinderte am 2. April 2026 den Abflug der OE-LZE von Gran Canaria nach Wien. Wie von Austrian Wings berichtet, musste die Maschine deshalb zur Parkposition zurückrollen. Der A320 der AUA war auf Gran Canaria gestrandet. Am 8. April flog eine Antonov An-12 der ukrainische CAVOK Air ein Ersatztriebwerk nach Gran Canaria.

Seither hatten Techniker mit Hochdruck daran gearbeitet, das beschädigte Triebwerk zu demontieren und die neue Turbine unter der Tragfläche zu installieren. Am späten Nachmittag des 11. April konnte die OE-LZE schließlich ohne Passagiere nach Wien überstellt werden.

Seit heute, 12. April 2026, befindet sich das Flugzeug wieder im regulären Einsatz für die Austrian Airlines. Der erste Einsatz mit dem neuen Triebwerk führe die OE-LZE nach Rom.

Text & Foto: Patrick Huber