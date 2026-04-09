AUA A320neo OE-LZP nach gut einem Jahr in den Liniendienst zurückgekehrt

Vor etwas mehr als einem Jahr legte Austrian einen ihrer brandneuen A320neo temporär still. Ende März absolvierte die Maschine - wie berichtet - ihren ersten Flug nach gut 13 Monaten. Mittlerweile steht sie wieder im Liniendienst.

Wie damals berichtet, legte die AUA die OE-LZP im Vorjahr vorübergehend still und die Triebwerke der "Zulu Papa" wurden an die OE-LZQ montiert. Weil wegen außerplanmäßiger Wartungsarbeiten den P&W-Triebwerken für den A320neo weltweit ein Mangel an Antrieben für diesen Typ herrscht, musste die OE-LZP eingemottet werden.

Anfang Jänner 2026 bestätigte Austrian Airlines Recherchen von Austrian Wings, wonach die OE-LZP noch heuer reaktiviert werden soll. Sprecherin Anita Kiefer damals: "Selbstverständlich wurden während des Storages nach Herstellervorgaben alle notwendigen Überprüfungen und Instandhaltungsarbeiten von der Austrian Technik durchgeführt. Kürzlich wurde die Maschine in den Hangar der Austrian Technik gebracht, um den fälligen 2-Jahres-Check durchzuführen und die Reaktivierung des Flugzeugs vorzunehmen. Letzteres bedeutet, dass unter anderem alle Systeme überprüft werden und in weiterer Folge auch ein Check Flight durchgeführt wird. Nach aktuellem Stand soll die OE-LZP am Ende des ersten Quartals 2026 wieder in den Flugbetrieb gehen. Ab diesem Zeitpunkt sind dann auch wieder alle aktuell fünf A320neo in der Austrian Flotte in Betrieb."

Am 23. März um 11:30 Uhr erhob sich der OE-LZP - wie berichtet - erstmals wieder in die Lüfte, um einen ausgiebigen "Werstattflug" durchzuführen. Dieser war erfolgreich, denn kurz darauf stellte die AUA das Flugzeug wieder in den regulären Liniendienst.

Text & Foto: Patrick Huber