Zwei US-Kampfjets auf Flugschau kollidiert

Bei der Mountain Home Flugschau in den USA kam es zum Zusammenstoß zweier Kampfjets in der Luft. Alle vier Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Die zwei Maschinen des Typs EA-18-G Growler vollführten ihr Flugprogramm als sie in der Luft kollidierten. Die zwei Jets verkeilten sich ineinander und stürzten ab. Die vier Besatzungsmitglieder nutzten ihre Schleudersitze, um sich zu retten. Am Boden kam niemand zu Schaden. Die beiden Flugzeuge explodierten beim Aufprall und wurden völlig zerstört. Es handelte sich um zwei Jets der Electronic Attack Squadron 129 aus Whidbey Island, Washington.

Die EA-18-G Growler ist ein zweisitziges Kampfflugzeug zur elektronischen Kriegsführung, das auf der F/A-18F Super Hornet basiert. Ihre Besatzung besteht aus einem Piloten und einem Waffensystemoffizier (WSO). Der Stückpreis liegt bei mehr als 70 Millionen US-Dollar.

(red MK, JK, MR, CvD)