Austrian Wings Tipp: Neuer deutscher Videopodcast über das Flugtagunglück von Ramstein

Der deutsche Videopodcaster Felix Martin hat nach monatelanger Recherche seinen Video-Podcast über das Flugtagunglück von Ramstein veröffentlicht. Zu Wort kommen hochkarätige Gesprächspartner. Nach rund einer Woche hatte das Video bereits etwa 320.000 Aufrufe. Unsere Empfehlung: absolut sehens- und hörenswert!

Mindestens 70, möglicherweise noch mehr, Menschen starben als am 28. August 1988 bei der Airshow im deutschen Ramstein drei Jets der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricoori kollidierten. Einer der Jets schlitterte brennend ins Publikum. Hunderte Menschen wurden zum Teil lebensbedrohlich physisch und/oder psychisch traumatisiert.

Der Video-Podcast von Felix Martin über die Flugschau-Katastrophe von Ramstein.

Für seinen Videopodcast "Deutschlands schlimmste Flugshow-Katastrophe", veröffentlicht am 21. März 2026, hat Podcaster Felix Martin intensiv recherchiert und drei hochkarätige Gesprächspartner ausführlich vor der Kamera interviewt:

Das Buch "Als der Tod vom Himmel stürzte" ist rund 400 Seiten dick.

Roland Fuchs setzte seiner in Ramstein umgekommenen Familie und allen weiteren Opfern mit der Homepage www.ramstein-1988.de ein Denkmal im Internet.

Felix Martin ist Betreiber des Formats "Tatsache" Darum gehts: tatsache ist nach eigenen Angaben ein Videoessay-Format, das historische und aktuelle Ereignisse filmisch neu interpretiert. Das Ziel ist es, vergessene oder kaum bekannte Geschichten neu zu erzählen. Dabei legt tatsache großen Wert auf eine starke visuelle und auditive Umsetzung mit 3D-Technologie und kreativem Storytelling. Die Geschichten berühren, indem tatsache sie für das Publikum emotional erlebbar machen.

Das Format richtet sich an junge Menschen, die sich für Bildung, Wissenschaft, Geschichte und aktuelle Ereignisse interessieren. Hier gibt es fundierte Informationen für alle Wissbegierdigen – tatsache hinterfragt bestehende Narrative und sucht nach konkreten Antworten.

Der etwas mehr als 20-minütige Videopodcast ist hochprofessionell gestaltet und verdient das Prädikat "empfehlenswert".

(red CvD, PS)