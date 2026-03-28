Austrian Wings Tipp: Neuer deutscher Videopodcast über das Flugtagunglück von Ramstein

Mindestens 70, möglicherweise noch mehr, Menschen starben als am 28. August 1988 bei der Airshow im deutschen Ramstein drei Jets der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricoori kollidierten. Einer der Jets schlitterte brennend ins Publikum. Hunderte Menschen wurden zum Teil lebensbedrohlich physisch und/oder psychisch traumatisiert.
Für seinen Videopodcast "Deutschlands schlimmste Flugshow-Katastrophe", veröffentlicht am 21. März 2026, hat Podcaster Felix Martin intensiv recherchiert und drei hochkarätige Gesprächspartner ausführlich vor der Kamera interviewt:
- Roland Fuchs, verlor Frau und Tochter, wurde selbst schwer verletzt - betreibt die Gedenkseite www.ramstein-1988.de
- Dr. med. Klaus-Peter Wresch, traf als erster deutscher Notarzt per Hubschrauber am Katastrophenort ein
- Patrick Huber, Fachjournalist für Luftfahrt und Flugsicherheitsthemen, Autor von 25 Büchern zu Luftfahrtthemen (u. a. zum Germanwings-Absturz, zum Lauda Air Absturz oder zum Anschlag auf die Pan Am 103 über Lockerbie); sein Buch "Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein" (1. Auflage 2023, 2. Auflage 2024) gilt in Fachkreisen als das Standardwerk zu diesem Ereignis
Felix Martin ist Betreiber des Formats "Tatsache" Darum gehts: tatsache ist nach eigenen Angaben ein Videoessay-Format, das historische und aktuelle Ereignisse filmisch neu interpretiert. Das Ziel ist es, vergessene oder kaum bekannte Geschichten neu zu erzählen. Dabei legt tatsache großen Wert auf eine starke visuelle und auditive Umsetzung mit 3D-Technologie und kreativem Storytelling. Die Geschichten berühren, indem tatsache sie für das Publikum emotional erlebbar machen.
Das Format richtet sich an junge Menschen, die sich für Bildung, Wissenschaft, Geschichte und aktuelle Ereignisse interessieren. Hier gibt es fundierte Informationen für alle Wissbegierdigen – tatsache hinterfragt bestehende Narrative und sucht nach konkreten Antworten.
Der etwas mehr als 20-minütige Videopodcast ist hochprofessionell gestaltet und verdient das Prädikat "empfehlenswert".
(red CvD, PS)