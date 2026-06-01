Bundesheer verkauft sieben Saab 105

Wer sich schon immer einen Militärjet in seinen Garten oder die Hauseinfahrt stellen wollte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Fünf Jahre nach der Ausmusterung der Saab 105 verkauft das Österreichische Bundesheer die letzten fünf Flugzeuge dieses Typs. Die Maschinen sind natürlich unbewaffnet und nicht mehr flugfähig.
Auf der Seite des Bundesheeres heißt es dazu:
Sachausschreibung für E90048/1/00-00/VER/2025 - Feilbietung Lfz SAAB
Anbotfrist: 22. Juni 2026
Feilbietung - Lfz SAAB
Anbotfrist: 22. Juni 2026
Vergebende Stelle: Bundesministerium für Landesverteidigung/Abteilung für Vergabe- und Einkaufsrecht
Geschäftszahl: E90048/1/0-VER/2025
Gegenstand des Auftrages: VERKAUF - Feilbietung Lfz SAAB (Gesamtpaket: 7 Stk Lfz + Ersatzteilpaket)
Erfüllungsort: Österreich
Abgabedatum: 2026-06-22 bis spätestens 16:00:00 beim
BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
Poststelle
Roßauer Lände 1
Trakt 9, Erdgeschoss, Zimmer Nr. 13,
A-1090 WIEN
Auskünfte: Während der gesamten Verfahrenslaufzeit sind Anfragen ausschließlich an ver.1@bmlv.gv.at zu stellen.
Angebotsöffnung: 2026-06-23 10:00:00, Beteiligung der Bieter ist nicht vorgesehen.
(red / ÖBH)