Österreich

Bundesheer verkauft sieben Saab 105

Saab 105 beim Start auf dem Fliegerhorst Linz Hörsching - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Vor mehr als fünf Jahren musterte das Bundesheer die Saab 105 nach mehr als einem halben Jahrhundert aus. Jetzt kommen sieben der (nicht mehr flugfähigen) Maschinen in den Verkauf.

Wer sich schon immer einen Militärjet in seinen Garten oder die Hauseinfahrt stellen wollte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Fünf Jahre nach der Ausmusterung der Saab 105 verkauft das Österreichische Bundesheer die letzten fünf Flugzeuge dieses Typs. Die Maschinen sind natürlich unbewaffnet und nicht mehr flugfähig.

Auf der Seite des Bundesheeres heißt es dazu:

Sachausschreibung für E90048/1/00-00/VER/2025 - Feilbietung Lfz SAAB

Anbotfrist: 22. Juni 2026

Feilbietung - Lfz SAAB

Anbotfrist: 22. Juni 2026

Vergebende Stelle: Bundesministerium für Landesverteidigung/Abteilung für Vergabe- und Einkaufsrecht

Geschäftszahl: E90048/1/0-VER/2025

Gegenstand des Auftrages: VERKAUF - Feilbietung Lfz SAAB (Gesamtpaket: 7 Stk Lfz + Ersatzteilpaket)

Erfüllungsort: Österreich

Abgabedatum: 2026-06-22 bis spätestens 16:00:00 beim
BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
Poststelle
Roßauer Lände 1
Trakt 9, Erdgeschoss, Zimmer Nr. 13,
A-1090 WIEN

Auskünfte: Während der gesamten Verfahrenslaufzeit sind Anfragen ausschließlich an ver.1@bmlv.gv.at zu stellen.

Angebotsöffnung: 2026-06-23 10:00:00, Beteiligung der Bieter ist nicht vorgesehen.

(red / ÖBH)

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