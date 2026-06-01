Bundesheer verkauft sieben Saab 105

Vor mehr als fünf Jahren musterte das Bundesheer die Saab 105 nach mehr als einem halben Jahrhundert aus. Jetzt kommen sieben der (nicht mehr flugfähigen) Maschinen in den Verkauf.

Wer sich schon immer einen Militärjet in seinen Garten oder die Hauseinfahrt stellen wollte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Fünf Jahre nach der Ausmusterung der Saab 105 verkauft das Österreichische Bundesheer die letzten fünf Flugzeuge dieses Typs. Die Maschinen sind natürlich unbewaffnet und nicht mehr flugfähig.

Auf der Seite des Bundesheeres heißt es dazu:

Sachausschreibung für E90048/1/00-00/VER/2025 - Feilbietung Lfz SAAB

Anbotfrist: 22. Juni 2026

Feilbietung - Lfz SAAB



Anbotfrist: 22. Juni 2026



Vergebende Stelle: Bundesministerium für Landesverteidigung/Abteilung für Vergabe- und Einkaufsrecht



Geschäftszahl: E90048/1/0-VER/2025



Gegenstand des Auftrages: VERKAUF - Feilbietung Lfz SAAB (Gesamtpaket: 7 Stk Lfz + Ersatzteilpaket)



Erfüllungsort: Österreich



Abgabedatum: 2026-06-22 bis spätestens 16:00:00 beim

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG

Poststelle

Roßauer Lände 1

Trakt 9, Erdgeschoss, Zimmer Nr. 13,

A-1090 WIEN



Auskünfte: Während der gesamten Verfahrenslaufzeit sind Anfragen ausschließlich an ver.1@bmlv.gv.at zu stellen.



Angebotsöffnung: 2026-06-23 10:00:00, Beteiligung der Bieter ist nicht vorgesehen.

(red / ÖBH)