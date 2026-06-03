Israel investiert umgerechnet 13 Millionen Euro in den Tourismus

ie israelische Regierung hat ein umfassendes Hilfspaket in Höhe von 43 Millionen ILS (ca. 13,1 Millionen Euro) für die internationale Tourismusindustrie genehmigt. Die von Tourismusminister Haim Katz initiierte Maßnahme richtet sich gezielt an Incoming-Reiseveranstalter und verfolgt ein klares Ziel: die Kerninfrastruktur des israelischen Tourismussektors durch die aktuelle Krisenphase zu tragen – damit Israel vollständig vorbereitet ist, internationale Reisende zu empfangen, sobald sich die Sicherheitslage stabilisiert und der internationale Flugverkehr wieder aufgenommen wird.

Incoming-Reiseveranstalter sind eine unverzichtbare Schnittstelle zwischen Israel und internationalen Reisebüros, Gemeindeorganisationen, Kirchen sowie Individualreisenden aus aller Welt. In normalen Zeiten erstellen sie individuelle Reiserouten, sichern Hotelkontingente und koordinieren lokale Reiseführer und Transportunternehmen. Die anhaltenden geopolitischen Herausforderungen haben jedoch die Nachfrage drastisch eingeschränkt und den internationalen Flugverkehr unterbrochen. Das neue Hilfspaket stellt sicher, dass diese Schlüsselakteure die Krise überstehen, ohne ihre über Jahrzehnte aufgebauten Fachkenntnisse und internationalen Geschäftsbeziehungen zu verlieren.

Zwei Förder-Säulen bis Juli 2027

Das Gesamtvolumen von 43 Millionen ILS ist auf zwei operative Säulen aufgeteilt, die bis Juli 2027 laufen. Der mit 35 Millionen ILS größte Anteil fließt in ein Mitarbeiterbindungsprogramm, das die Gehälter von Fachkräften subventioniert, die internationale Kundenkonten und Logistikprozesse betreuen. Die übrigen 8 Millionen ILS sind für einen globalen Marketing- und Reaktivierungsfonds vorgesehen. Dieser unterstützt Veranstalter bei internationalen Werbekampagnen, der Teilnahme an großen Reisemessen und der Durchführung professioneller Netzwerkveranstaltungen. Das Ziel besteht darin, das Vertrauen der Reisenden zurückzugewinnen und Israels Position auf der internationalen Reisekarte zu stärken.

Klares Bekenntnis zur Tourismusindustrie

Tourismusminister Haim Katz betonte, dass die Incoming-Reiseveranstalter das entscheidende Rückgrat des globalen Tourismusmarketings Israels sind. In normalen Zeiten unterstützt der Tourismussektor Tausende israelische Familien und injiziert zig Milliarden Schekel in die Volkswirtschaft. In Krisenzeiten sei es Aufgabe des Staates, diese essenzielle Infrastruktur zu erhalten, denn qualifiziertes Personal und intakte Geschäftsnetzwerke seien entscheidend für eine schnelle und erfolgreiche Erholung nach der Krise.

Das aktuelle Paket baut auf einem früheren Hilfsprogramm in Höhe von 70 Millionen ILS auf, das zu Beginn des Konflikts aufgelegt wurde – ein Beleg für das langfristige Engagement des Staates für seine globale Tourismus-Pipeline. Wenn ein internationaler Reiseveranstalter eine Tour bucht, profitieren davon direkt Reiseführer, Fahrer, Hotelpersonal, Restaurants, Nationalparks und Kulturmuseen – ein vollständiges Ökosystem lokaler Wirtschaftsakteure.

Über das Staatliche Israelische Tourismusbüro in Deutschland

Ob Rundreisen, Städtetrips, Baden, Wellness, Aktiv- und Kulturreisen, Mietwagentour oder Familienurlaub: Das Staatliche Israelische Tourismusbüro informiert über die verschiedenen Regionen, Städte und Sehenswürdigkeiten im Heiligen Land. Israel liegt im östlichen Mittelmeerraum und ist von den meisten Teilen Europas nicht mehr als vier Flugstunden entfernt. Das Land bietet sonniges Klima, eine große Vielfalt an historischen, archäologischen und religiösen Stätten sowie einen fesselnden Kontrast zwischen Antike und Moderne. In Israel werden Besucher mit traditioneller Gastfreundschaft begrüßt, die bis in biblische Zeiten zurückgeht. goisrael.com

(red / Isr. Tourismusbüro)