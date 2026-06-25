Israels Luftwaffe neutralisiert Terroristen der HAMAS in Gaza

Die Luftwaffe der israelischen Heimatverteidiger hat mit einem Präzisionsschlag den radikalen islamischen HAMAS-Terroristen Ahmed Wishah sowie weitere Terroristen in Gaza erfolgreich neutralisiert. Besonders brisant: Der Terrorist Wishah war zusätzlich als Kameramann für den arabischen Sender "Al Jazeera" tätig. "Al Jazeera" verbreitet seit Jahren anti-israelische Hetze und Islamisten-Propaganda.

Der Sender selbst und auch der muslimische New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani, ebenfalls bekannt für antisemitische Ausfälle, kritisierten daraufhin die Tötung eines "Journalisten" durch die israelische Luftwaffe. Doch ein Terrorist bleibt ein Terrorist, auch wenn er sich eine Presseweste anzieht. Und "Al Jazeera" ist kein seriöses Medium, sondern ein Sprachrohr der Islamisten.

(red)