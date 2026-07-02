Mit Austrian Airlines erstmals direkt zum „Hawaii Europas“ abheben

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Ein besonderes Highlight ergänzt ab sofort den Sommerflugplan von Austrian Airlines: Erstmals werden wöchentliche Direktflüge nach und von Ponta Delgada auf San Miguel/Azoren (IATA-Code: PDL) angeboten. Die zu Portugal zählende Inselgruppe begeistert vor allem aktive Urlaubermit einer schier magischen Szenerie und wird durch den vulkanischen Ursprung oft als „Hawaii Europas“ bezeichnet. Schon der Landeanflug auf das Archipel mitten im Nordatlantik – gut zwei Flugstunden vom europäischen Festland entfernt – wird die Gäste wohl auf jedem Flug beeindrucken.

Vor Ort sorgt dann das ganz eigene Flair der Inseln im Zusammenspiel mit dem teils rauen Atlantik und schnell wechselnden Wetterbedingungen für unvergessliche Momente – zu denen auf jeden Fall auch die herzliche Gastfreundschaft der Azorer zählen.

Geflogen wird rund fünf Stunden, einmal pro Woche bis Anfang September immer dienstags direkt ab Wien. Mit einer Distanz von rund 3770 km ist Ponta Delgada somit die aktuell längste Strecke der Kontinentalflotte von Austrian Airlines. Auch die weiteren längeren Distanzen der A320-Flotte liegen alle im Atlantik: Funchal mit rund 3300 km sowie fast gleich auf die Kanarischen Inseln mit Teneriffa Süd, Gran Canaria sowie Lanzarote mit rund 3150 km bis 3250 km Entfernung von Wien aus.

Aus flugbetrieblicher Sicht ist Ponta Delgada besonders interessant, da die Strecke zu den längsten regelmäßigen Einsätzen eines A320neo innerhalb der Lufthansa Group zählt. Für die Crews im Cockpit und in der Kabine, für die Treibstoff- und die Routenplanung inklusive der verfügbaren Ausweichflugplätze ist sie damit deutlich anspruchsvoller als etwa klassische Mittelstrecken im europäischen Netz.

Als Kapitän des Austrian Airlines Erstflugs OS497 nach Ponta Delgada zeichnete Christoph Mosser verantwortlich – ein echter Azoren-Fan, der sich nach zwei privaten Aufenthalten in den Vorjahren diesen Flug ganz besonders gewünscht hat. „Wir haben uns im Team intensiv auf diese neue Destination vorbereitet – hier hilft uns unsere Langstrecken-Expertise über den Nordatlantik sehr, auch haben wir uns mit den Kollegen von Eurowings und Edelweiss ausgetauscht. Ich finde die Azoren faszinierend und in vielerlei Hinsicht sehr spannend als Urlaubsdestination, die vermutlich noch nicht so viele kennen. Es ist definitiv keine klassische Sommerdestination, das Wetter ist im Sommer nicht so heiß, im Winter angenehm mild – aber es ändert sich sehr schnell und ist genauso vielfältig wie die Landschaft“, so Mosser.

(red SG / OS)