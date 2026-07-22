Fotos: Israelische Boeing 707 in der Slowakei

Es ist fast unmöglich geworden, im Jahr 2026 eine Boeing 707 in "freier Wildbahn" zu erleben. Doch diesen Sommer war genau das in der Slowakei möglich.

Der Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava (Deutsch: Pressburg, Ungarisch: Pozsony) ist für österreichische Planespotter schon seit längerer Zeit ein Geheimtipp. Er ist ausgesprochen spotterfreundlich, bietet Fotolöcher im Zaun, eine eigene Spotterplattform und man kann völlig legal mit dem eigenen Kraftfahrzeug bis zum Zaun zufahren - das alles sind schon einmal optimale Grundvoraussetzungen für Luftfahrtfans. Dazu kommt noch, dass der Airport immer wieder Ziel spezieller Passagier- oder Frachtcharterflüge ist und man in der jüngeren Vergangenheit dort Typen fotografieren konnte, die andernorts in Westeuropa nicht mehr zu sehen sind: MD-11F, Boeing 747-200F - und vereinzelt auch die ikonische Boeing 707.

Während dieser elegante Vierstrahler längst aus dem regulären Passagier- und Frachtverkehr verschwunden ist, betreibt die israelische Luftwaffe (siehe auch mein Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten - von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt") noch einige Boeing 707 als Frachter und Tanker. In der erstgenannten Funktion besuchten verschiedene Maschinen dieses Typs den Flughafen Stefanik schon 2024 und auch heuer war eine der Maschinen mehrfach in der Slowakei zu Besuch. Die nachfolgenden Fotos zeigen die 295 in Pressburg/Bratislava/Pozsony im Jahr 2026.

Die israelischen Boeing 707 verfügen noch über die originalen Pratt & Whitney JT3D-Triebwerke ohne Hushkits. Ein Traum für Technikfans.

Ihr Alter sieht man dieser 707 durchaus an.

Viele spannende Informationen zur Geschichte dieses Flugzeuges, zur Boeing 707 insgesamt sowie zum zivilen und militärischen Einsatz der 707 in Israel habe ich in meinem am 1. Juli 2026 erschienenen Buch "Besuch einer Luftfahrt-Ikone: Israelische Boeing 707 in Pressburg/Bratislava" zusammengetragen, das per ISBN in jeder österreichischen und deutschen Buchhandlung bestellt werden kann und außerdem (unverbindliche Auswahl) über den Online-Shop des Verlages sowie beispielsweise über Manz.at oder den Falter Buchshop erhältlich ist.

Mein Buch über den Besuch der israelischen 707 in Israel gibt tiefe Einblicke in die Geschichte dieses Typs und seines Einsatzes in Israel.

Text & Fotos: Patrick Huber