Buchneuerscheinung: "Besuch einer Luftfahrt-Ikone - Israelische Boeing 707 in Pressburg/Bratislava"

Kaum ein Flugzeug revolutionierte die Luftfahrt so wie die Boeing 707. Heute ist sie weitgehend vom Himmel verschwunden. Austrian Wings Ur-Gestein Patrick Huber hat ein Buch mit eindrucksvollen Fotos über den innovativen Vierstrahler veröffentlicht. Es ist sein 27. Werk.

Details zum Buch

36 Seiten

Format: A4 hoch Hardcover 150g weiß, glänzend

Erscheinungsdatum: 01.07.2026

ISBN: 9783565533862

Sprache: Deutsch

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Einst revolutionierte die 1958 in Dienst gestellte Boeing 707 den kommerziellen Luftverkehr wie kaum ein anderes Flugzeug. In den 1960er und 1970er-Jahren prägte dieser Typ das Bild auf den Airports rund um den Globus. Und als ihre große Zeit im Passagierverkehr vorüber war, konnte man die 707 noch bis weit in die 1990er-Jahre als Frachter am Himmel sehen. Doch ihr im Vergleich zu modernen Flugzeugen hoher Treibstoffverbrauch, immer strengere Lärmschutzvorschriften, steigende Wartungskosten und der Umstand, dass sie neben den beiden Piloten auch noch einen Flugingenieur im Cockpit benötigt, führten dazu, dass die Airlines sie nach und nach ausmusterten. Der letzte kommerzielle Passagierflug einer 707 fand im Jahr 2013 statt.

Von etwas mehr als 1.000 gebauten Exemplaren fliegen heute nur noch wenige Dutzend. Einige nutzt das israelische Militär. Im Jahr 2026 eine Boeing 707 am Himmel zu sehen, ist daher für Luftfahrtfans so etwas wie ein Sechser im Lotto. Sonntag der 21. Juni 2026 war ein solch großer Tag, an dem eine Boeing 707 mitten in Europa auftauchte. Die Luftwaffe Israels führte einen Frachtflug in die slowakische Hauptstadt Pressburg/Bratislava durch. Während die Freibäder an diesem Tag einen Besucheransturm verzeichneten, fanden sich bei brütender Hitze rund um den Flughafen Stefanik etliche Flugzeugenthusiasten und Planespotter ein, die sich den Besuch dieser Luftfahrt-Ikone nicht entgehen lassen wollten. Ankunft, Abfertigung und Abflug der seltenen Maschine werden in diesem Bildband mit rund 30 qualitativ hochwertigen Aufnahmen nachgezeichnet. Außerdem liefert Autor Patrick Huber viele informative Details rund um die Geschichte der Boeing 707 und ihren Einsatz bei israelischen Fluglinien sowie der israelischen Luftwaffe. Dieser einzigartige Bildband dokumentiert einen Moment der Luftfahrtgeschichte und gehört ins Bücherregal jedes Fans dieses einzigartigen Vierstrahlers.

(red TT / PM )