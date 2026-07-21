Nächster Embraer (OE-LWK) hat die AUA-Flotte verlassen

It's time to say Good bye: Mit der "Whiskey Kilo" hat der nächste Embraer E195 die AUA-Flotte verlassen. Die Vereinheitlichung und Modernisierung der Flotte von Österreichs Flagcarrier schreitet damit weiter voran.

Der E195 OE-LWK, der bisher Teil der Flotte von Austrian Airlines war, wurde nun im Zuge des laufenden Flottenrollovers unter neuen Kennung I-ENJD an die Konzernschwester Air Dolomiti überstellt.

Ihren ersten Einsatz für Austrian Airlines absolvierte der Embraer 195 am 11. Juni 2016 unter der Flugnummer OS311 von Wien nach Stockholm-Arlanda (ARN). Die Maschine wurde damals als fünfte von insgesamt 17 Embraer-Jets in die Austrian-Flotte aufgenommen.

Im Laufe ihrer bisherigen Einsatzzeit absolvierte das Flugzeug insgesamt rund 31.000 Betriebsstunden. Davon entfielen 21.391 Stunden auf Einsätze für Austrian Airlines. Damit leistete die Maschine über viele Jahre hinweg einen wichtigen Beitrag im kontinentalen Streckennetz von Austrian Airlines.

Die Ausflottung erfolgt im Rahmen des schrittweisen Flottenrollovers auf der Kurz- und Mittelstrecke. Austrian Airlines verabschiedet sich dabei von ihren 17 Embraer-195-Flugzeugen mit jeweils 120 Sitzplätzen. Insgesamt 13 dieser Maschinen wechseln zur Konzernschwester Air Dolomiti, während vier Flugzeuge extern veräußert werden.

Als Ersatz erhält Austrian Airlines sechs zusätzliche, fabriksneue Airbus A320neo mit jeweils 180 Sitzplätzen. Dadurch wächst die Airbus-Flotte des österreichischen Home-Carriers auf insgesamt 46 Flugzeuge an.

(red / OS)