Ukraine International Absturz: Iran verweigert Herausgabe von wichtigen Daten

Nach dem Absturz einer Boeing 737-800 der Ukraine International Airways mit 176 Toten in Teheran wurden offenbar sowohl der Flugdatenschreiber als auch der Stimmenrekorder, der die Gespräche der Besatzung im Cockpit aufzeichnet, geborgen. Laut einem Bericht von CNN soll der Iran allerdings die Herausgabe der Aufzeichnungsgeräte an den US-Flugzeughersteller Boeing verweigern.

Zwar ist vorgesehen, dass das Land, in dem sich ein Unglück ereignet hat, die Unfallermittlung durchführt, allerdings ist es üblich, dass Vertreter des Flugzeugherstellers - in diesem Fall also Boeing - sowie jenes Landes, aus dem die betroffene Airline stammt, an einer Ermittlung teilnehmen.

Vor dem Hintergrund, dass auch ein Abschuss der ukrainischen Maschine durch die iranische Flugabwehr nicht ausgeschlossen werden kann, erscheint die Weigerung, die Aufzeichnungsgeräte Boeing zugänglich zu machen, in Fachkreisen als verdächtig.

