ARA-Flugrettung: Neuer leitender Notarzt in Reutte

Seit Februar dieses Jahres hat die Station RK-2 der ARA Flugrettung in Reutte mit Dr. Christian Nußbickel einen neuen ärztlichen Leiter. Der 42-jährige gebürtige Allgäuer tritt damit die Nachfolge von Dr. Jochen Korgitta an, der 18 Jahre lang mit Engagement und Umsicht die medizinischen Geschicke der ARA Flugrettung in Reutte geleitet und gelenkt hat.

Nußbickel versieht bereits seit 2013 bei der ARA Flugrettung als Notarzt Dienst – nun schlüpft der Obersdorfer, der in der Klinik in Immenstadt die ärztliche Leitung der zentralen interdisziplinären Notaufnahme inne hat, in Reutte in die Rolle des „leitenden Notarztes“.

Der Facharzt für innere Medizin und Anästhesiologie freut sich schon sehr auf seine neue Aufgabe: „Das gesamte Team, mit dem ich am RK-2 arbeiten darf, ist einfach großartig. Fachlich wie menschlich. Ich bin wirklich stolz, dass ich nun zusammen mit dieser Mannschaft in führender Position die beeindruckende Entwicklung der ARA Flugrettung begleiten und mitgestalten darf.“

Wenn es die spärliche Freizeit zulässt, zieht es Nußbickel in die Berge. Entweder mit Familie und Freunden oder als Arzt der Bergwacht Obersdorf.

Dem scheidenden ärztlichen Leiter, Dr. Jochen Korgitta, werden in Reutte zum Abschied Rosen gestreut. „Dr. Korgitta hat den Werdegang der ARA Flugrettung in Reutte ganz entscheidend mitgeprägt. Seine Aufbauarbeit speziell im notärztlichen Bereich war enorm wichtig“, weiß der langjährige ARA-Stationsmanager in Reutte, Michael Schweiger.

(red / ARA)