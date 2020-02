LaudaMotion-Flüge für 2020/21 buchbar

Im LaudaMotion-Programm für den Winter finden sich Ziele in Italien, Spanien sowie Ost- und Westeuropa, die von Wien aus mehrmals wöchentlich bedient werden. Unter den Top-Destinationen befinden sich Hotspots wie Helsinki, Larnaca, Beirut und Mailand. Die vielfältigen Sightseeing-, Shopping- und Kulinarik-Highlights des Winterflugplans warten darauf, entdeckt zu werden.

"Wir freuen uns, auch im kommenden Winter wieder den perfekten Mix aus City- & Beachdestinationen für die kalte Jahreszeit von unserer Basis in Wien aus bedienen zu können. So befinden sich in unserem Kurz- & Mittelstreckenangebot im Winter 2020/21 ab Wien 55 Destinationen."

LaudaMotion-Geschäftsführer Andreas Gruber