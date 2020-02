LaudaMotion muss hohes Bußgeld bezahlen

Die in der Branche mittlerweile auch "AustRyanair" genannte heimische Ryanair-Tochter LaudaMotion soll regelmäßig gegen das Nachtflugverbot in Frankfurt verstoßen haben.

Wie deutsche Medien berichten, hat das deutsche Bundesland Hessen gegen LaudaMotion ein Bußgeld in der Höhe von mehr als einer Viertelmillion Euro verhängt, weil die Jets des austro-irischen Billigfliegers regelmäßig erst nach 23 Uhr am Flughafen Frankfurt gelandet sind. Der grüne Verkehrsminister bestätigte das gestern in Wiesbaden. Demnach belaufe sich die Strafzahlung auf exakt 272.500 Euro. LaudaMotion war im Sommerflugplan 2018 insgesamt 68 Mal erst nach 23 Uhr gelandet.

Theoretisch hätte Hessen auch die verantwortlichen Piloten persönlich zur finanziellen Haftung heranziehen können. Darauf sei jedoch verzichtet worden, weil die Piloten "für Flugpläne mit zu engen Taktzeiten nichts können".

Die Stadt Frankfurt begrüßte die Entscheidung. "Aber mit Bußgeldern alleine wird man das Problem nicht aus der Welt schaffen", erklärte die Fluglärmschutzbeauftragte Ursula Fechter.

(red)