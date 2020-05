Schließung von LaudaMotion-Basis in Wien nun fix

15 Stunden lang hatten Vertreter des Ryanair-Labels LaudaMotion, des Betriebsrats, der Wirtschaftskammer und der Gewerkschaft Vida am Donnerstag verhandelt. Doch kurz nach ein Uhr Früh wurden die Gespräche ergebnislos abgebrochen.

Die Gewerkschaft sah sich außerstande den von Ryanair für LaudaMotion geforderten neuen KV zu unterzeichnen - unter anderem hatte aufgrund der darin vorgesehenen Dienstzeiten der Pilotenverband ACA seine Sorge betreffend die Flugsicherheit geäußert - wir berichteten.

Damit ist LaudaMotion in Wien Geschichte. Mit der Auflösung der Basis hatte Ryanair allerdings ohnedies bereits vor drei Tagen begonnen. Mittlerweile wurde der Großteil der 21 in Wien stationierten Ryanair-Maschinen in LaudaMotion-Farben nach London Stansted und Düsseldorf ausgeflogen. Heute folgen drei weitere Überstellungsflüge nach Stuttgart.

Kommende Woche will Ryanair ihre Pläne für eigene Wien-Flüge vorstellen. Die dafür eingesetzten Maschinen werden zum größten Teil außerhalb von Wien stationiert sein.

