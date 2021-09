USA: Hohe Geldstrafen für Maskenverweigerer

Masken haben sich als effiziente Waffe im Kampf gegen die Corona-Pandemie erwiesen. Doch weltweit häufen sich an Bord von Flugzeugen die Zwischenfälle mit Covidioten, die sich weigern, Maske zu tragen und somit andere Menschen potentiell gefährden. In den USA wurden deshalb jetzt die Geldstrafen für die Missachtung der Maskenpflicht verdoppelt.

Immer wieder kommt es weltweit zu Verspätungen, weil sich einzelne Reisende weigern an Flughäfen und/oder in Flugzeugen die vorgeschriebene Corona-Schutzmaske zu tragen. In der Schweiz mussten deshalb kürzlich sogar Passagiere von der Polizei aus einem Flugzeug abgeführt werden. Die USA ziehen daher jetzt Konsequenzen und verdoppeln die Strafen für dieses Vergehen.

Ein erstmaliger Verstoß gegen die Maskenpflicht schlägt dort ab sofort mit 500 bis 1.000 US-Dollar Strafe zu buche, im Wiederholungsfall werden bis zu 3.000 Dollar fällig.

Betroffen sind nicht nur Flugpassagiere. Die neue Regelung gilt auch für Bahn- und Busreisen.

(red)