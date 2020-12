AUA flottet heute weitere Q400 aus

Die OE-LGA wird in Kürze nach Kroatien überstellt.

Die Ausflottung der Bombardier Q400 (vormals Dash 8-400) bei der rot-weiß-roten Lufthansa-Tochter Austrian Airlines schreitet voran. Heute wird die OE-LGA zum letzten Mal unter AUA-Flugnummer abheben.

Das Cockpit der OE-LGA - Foto: Tobias Bosina

Voraussichtlich gegen 14 Uhr wird die Maschine mit der Überstellungsflugnummer OS 1481 in Wien starten und Kurs auf die kroatische Hauptstadt Agram/Zagreb nehmen.

"Wir übergeben die Maschine dort an den Käufer", so AUA-Sprecher Leonhard Steinmann gegenüber Austrian Wings.

Die OE-LGA wurde vor 20 Jahren, im Juni 2000, an Tyrolean Airways ausgeliefert und erhielt die klassische Tyrolean-Livery. Später war sie in "Austrian arrows operated by Tyrolean" unterwegs, ehe sie schließlich ein reines AUA-Farbenkleid erhielt.

(red)