AUA: Jetzt beginnt A319-Ausflottung

Vor rund einem Monat verabschiedete Austrian Airlines die Q400, nun geht es dem Airbus A319 an den Kragen. Aktuell hat die AUA noch sieben Maschinen dieses Typs in der Flotte - die OE-LDA, OE-LDB, OE-LDC, OE-LDF, OE-LDD, OE-LDE und die OE-LDG. Beginnend mit Juli startet die AUA die Ausflottung dieses Musters. Jeden Monat soll eine Maschine die Flotte verlassen. Die A319 von AUA werden an die Lufthansa CityLine abgegeben. Jeden Monat soll ein Zweistrahler die Flotte verlassen.

Mit dem Abschluss der Ausflottung der A319 Anfang 2022 besteht die Kurz- und Mittelstreckenflotte der AUA dann aus den Mustern Embraer E195, Airbus A320 sowie Airbus A321. Auf der Langstrecke kommen Boeing 767-300ER sowie Boeing 777-200ER zum Einsatz.

(red)