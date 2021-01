AUA überstellt Boeing 777 "Spirit of Austria" auf "Flugzeugparkplatz" nach Spanien

Nach der finalen Ausflottung der Boeing 767-300ER, OE-LAT, - wir berichteten mit Video - legt die AUA nun auch die Boeing 777 "Spirit of Austria" für einen längeren Zeitraum still. Zu diesem Zweck soll die OE-LPD morgen ins spanische Teruel ausgeflogen werden. Der dortige Flughafen dient als Abstellfläche für vorübergehend stillgelegte oder ausrangierte Passagierflugzeuge.

"Wir planen, das Flugzeug dort für ein Jahr zu parken", bestätigte eine AUA-Sprecherin gegenüber Austrian Wings.

Der Abflug von Wien ist für morgen 8 Uhr geplant. "Die finale Entscheidung trifft unser Kapitän jedoch morgen in der Früh wetterabhängig. Denn in Teruel ist ausschließlich ein Sichtanflug möglich", so die Sprecherin weiter.

Die 2007 gebaute OE-LPD schrieb bereits in mehrfacher Hinsicht österreichische Luftfahrtgeschichte. So führte diese Maschine während der Corona-Luftbrücke im Frühjahr 2020 sowohl den Evakuierungsflug nach Australien als auch jenen nach Neuseeland durch.

Im März 2020 flog die "Spirit of Austria" im Rahmen der Corona-Luftbrücke nach Australien - Video: Austrian Wings Media Crew

Die "Spirit auf Austria" führte im April 2020 den ersten Flug nach Neuseeland in der Geschichte der AUA durch - Video: Austrian Wings Media Crew

(red)