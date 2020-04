AUA-Evakueringsflug aus Neuseeland: "Spirit of Austria" am Flughafen Wien gelandet

Kurz nach 9 Uhr Ortszeit landete heute Vormittag "Austrian 4" (Flugnummer laut Anzeigetafel OS 1024) auf dem Flughafen Wien Schwechat. Die Maschine kam aus dem neuseeländischen Christchurch und hatte auf ihrer Reise nach Wien Zwischenlandungen in Auckland und Kuala Lumpur eingelegt. Noch nie zuvor war eine AUA-Maschine in Neuseeland. An Bord des in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium durchgeführten Evakuierungsfluges befanden sich 285 Passagiere, darunter sieben Kinder unter 12 Jahren und zwei Kleinkinder unter zwei Jahren. Außerdem war eine Gruppe und jugendlicher Austauschschüler an Bord.

Die Maschine bei der Landung - Foto: Manuel Zarka (vielen Dank!)

Der von der Boeing 777-200ER mit dem Namen "Spirit of Austria" durchgeführte Flug war der 39. vom Außenministerium organisierte Repatriierungsflug - und der vorerst letzte. Bisher wurden rund 7.500 Österreicher auf diese Art und Weise zurück geholt - das Rückgrat dieser Corona-Luftbrücke war Austrian Airlines, die als einzige in Österreich ansässige Fluglinie über Großraum- und Langstreckenfluggerät verfügt und daher der bevorzugte Partner des Außenministeriums war.

"Mit der heutigen Landung der Maschine aus Neuseeland ist die Phase der großen Rückholflüge fürs Erste beendet", erklärte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). "Wir sind nun in der Phase der Einzelfallbetreuung angekommen. Die verbleibenden gestrandeten Österreicherinnen und Österreicher werden selbstverständlich weiterhin von unseren Botschaften und Konsulaten vor Ort betreut, denn ganz entscheidend ist für mich: Wir lassen niemanden im Stich, der unverschuldet in eine Notlage geraten ist!"

Die Crew der Rotation, die bereits in der Nacht des 5. April begonnen hatte, bestand ausschließlich aus AUA-Mitarbeitern, die sich freiwillig für diesen Spezialeinsatz gemeldet hatten: Zwei Flugkapitäne, zwei Erste Offiziere, ein Lademeister, ein Techniker sowie elf Flugbegleiter. Außerdem wurde die Rotation von einem Mitarbeiter des Außenministeriums begleitet. Einer der beiden Kapitäne war übrigens Wolfgang Eisenhut, der dienstälteste Pilot bei Austrian Airlines. Er begann seine Karriere im Jahr 1980 auf der legendären DC-9 und hat mittlerweile rund 24.000 Flugstunden akkumuliert.

(red)