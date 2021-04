Flugpolizei und Bergrettung trainierten gemeinsam

Trotz Ausgangsbeschränkungen durch Corona nimmt die Zahl der - oftmals durch eigenen Leichtsinn - in Bergnot geratenen Personen zu. In jüngster Zeit mussten Bergrettung und Flugpolizei deshalb teils an mehreren Tagen hintereinander ausrücken um in Not geratene Wanderer und Hobby-Alpinisten zu retten - wir berichteten.

Um die Zusammenarbeit der fliegenden Ordnungshüter und der Helfer der Bergrettung weiter zu verbessern, fand jetzt in Niederösterreich an drei aufeinander folgenden Wochenenden eine Übung statt, bei der auch Flüge mit Bergetau durchgeführt wurden.

