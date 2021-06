Flugpolizei-Crew als Lebensretter

Auf der Drau war bei Greifenburg (Kärnten) ein Kanufahrer gekentert und trieb hilflos in den Fluten. Unter den alarmierten Einsatzkräften befand sich auch ein Helikopter der Flugpolizei. Pilot Klaus Jäger und Flight Operator Michael Bachlechner sind in Klagenfurt stationiert und erreichten nach kurzer Flugzeit den Einsatzort, wo sie den erschöpften Kanufahrer im Wasser entdeckten. Der 65-Jährige hatte schon zu wenig Kraft um sich an einer ihm vom Land aus zugeworfenen Fangleine halten zu können, sodass sich die beiden Kärntner Flugpolizisten zu einem Rettungsmanöver entschlossen, das so in keinem Lehrbuch steht.

"Diese schwierige und nicht ungefährliche Rettungsaktion konnte nur aufgrund der fliegerischen und technischen Höchstleistung des Piloten Klaus Jäger und des Flugretters Michael Bachlechner erfolgreich durchgeführt werden."

Ein Sprecher der LPD Kärnten lobt die Crew

Während Pilot Jäger den Helikopter in niedriger Höhe über dem Wasser schweben ließ, stieg Flight Operator Michael Bachlechner auf die Kufen des Helikopters und hielt den Kanufahrer an dessen Rettungsweste fest. Anschließend flog der Polizeihubschrauber zu einer Sandbank, wo sich bereits ein Feuerwehrmann befand, der das Unfallopfer übernahm. Nach der weiteren Versorgung durch einen Notarzt wurde der 65-jährige vom Notarzthubschrauber RK-1 in ein Krankenhaus geflogen.

Neben der Crew der Libelle aus Klagenfurt standen die Feuerwehren Steinfeld, Kleblach und Radlach mit 5 Fahrzeugen, 1 Boot und 30 Mann, sowie die Besatzungen der Polizeistreifen Steinfeld I, II und Möllbrücke I sowie First Responder und Mediziner Dr. Leitner im Einsatz.

