Deutsche und österreichische Flugpolizei retten Alpinisten bei Dunkelheit

Bereits am Samstag, 12.06.2021 waren zwei Alpinisten von Berchtesgaden aus in Richtung Hoher Göll zu einer Bergtour unterwegs. Am frühen Nachmittag des 12.06.2021 trennten sie beide am Berg. Der Mann wollte auf Grund der Schneefelder wieder absteigen, währenddessen die Frau in Richtung „Stahlhaus“ weiterging. Einen Tag später, am Nachmittag des 13.06.2021 war der Mann immer noch nicht im Tal angekommen, woraufhin eine Abgängigkeitsanzeige in Deutschland erstattet wurde, wie die Polizei mitteilte.