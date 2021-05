Flugpolizei rettet verunglückten Alpinisten unter schwierigsten Bedingungen vom Berg

Am vergangenen Montag, den 10. Mai 2021 gegen 10:00 Uhr führte die Besatzung des in Salzburg stationierten Hubschraubers der Flugpolizei einen Erhebungsflug nach einem Alpinunfall am Hocharn (Pinzgau) durch. Im Zuge des Einsatzfluges erlangte die Besatzung über einen weiteren Alpinunfall am Teufelsmühlkees (ca. 3300 m), südlich des großen Wiesbachhorns Kenntnis. Aufgrund einer Verletzung am Bein war es dem 38-jähriger Hochalpinist aus Golling (Salzburg) nicht mehr möglich seine Tour fortsetzen. Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen übernahm die für Hochgebirgseinsätze optimierte einmotorige Ecureuil (AS 350 B3, mittlerweile als H125 bezeichnet) der Flugpolizei die Bergung des Verunfallten.