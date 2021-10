Große Fotostrecke: Flugpolizei und Cobra zeigten ihr Können

Am gestrigen Sonntag fand in Vösendorf der traditionelle Zivilschutztag (früher Sicherheitstag) statt. Wie schon in den vergangenen Jahren präsentierte sich dabei auch die Flugpolizei. Doch anstelle des üblichen "static display" bot die Flugpolizei des Innenministeriums diesmal in Zusammenarbeit mit dem Einsatzkommendo Cobra (EKO Cobra) aus Wiener Neustadt eine beeindruckende Leistungsschau.

Übungsannahme war die Entführung einer Person, wobei das fiktive Opfer von Bürgermeister Hannes Koza dargestellt wurde. Bei der Lösegeldübergabe wurden die "Kriminellen" dann in einer kombinierten Operation von boden- und luftgebundenen Kräften überwältigt. Während die Entführer mittels pyrotechnischer Elemente (im Ernstfall wären hier beispielsweise Blendgranaten zum Einsatz gekommen) abgelenkt wurden, erfolgte der Zugriff von mehreren Beamten des EKO Cobra am Boden. Zur gleichen Zeit schwebte der vom Stützpunktleiter der Flugeinsatzstelle (FEST) Wien gesteuerte H135 (vormals EC 135) mit der Kennung OE-BXY ein, von dem aus sich drei Cobra-Männer in Sekundenschnelle abseilten und ihren am Boden zugreifenden Kollegen Deckung gaben. Der starke Südwind, respektive die Föhnlage, erforderten vom Piloten höchste Konzentration und feinfühlige Korrekturen bei der Steuerung des Helikopters "Police Yankee". Unter den Zusehern befand sich auch der stellvertretende Leiter der Flugpolizei, Peter Weichselbaum.

Nach der Schauübung und dem Absetzen der Cobra-Beamten landete Einsatzpilot Wallitzky den zweiturbinigen Hubschrauber, damit die Bevölkerung das moderne Arbeitsgerät der Exekutive, das unter anderem bei der Grenzüberwachung zum Einsatz kommt, zu besichtigen.

Zweite Übung

Rund 40 Minuten später startete die OE-BXY erneut. Bei starkem Wind schwebte der Pilot präzise über dem Dach des Feuerwehrhauses, um drei Cobra-Beamte abzusetzen.

"Die Flugpolizei und das EKO Cobra operieren im täglichen Einsatzbetrieb häufig zusammen. Daher sind solche Trainings ausgesprochen wichtig. Mit der Inbetriebnahme der neuen Flugpolizeizentrale in der Cobra-Kaserne in Wiener Neustadt und unserer Übersiedlung dorthin Ende 2022 rücken diese beiden Einheiten auch räumlich enger zusammen. Darauf freuen wir uns schon."

Flugpolizei-Chef Christian Stella gegenüber Austrian Wings

Nach rund eineinhalb Stunden in Vösendorf nahm die "Police Yankee" die Cobra-Beamten wieder an Bord und nahm Kurs auf ihren Stützpunkt.

Fotoimpressionen

Die pyrotechnischen Elemente für die simulierte Geiselbefreiung werden vorbereitet.

Bürgermeister Hannes Koza wurde fiktiv entführt.

Das EKO Cobra ist die Speerspitze der Exekutive im Kampf gegen Terroristen und Schwerverbrecher.

Bürgermeister Koza im Gespräch mit einem Cobra-Mann.

Start zur Abseilübung beim Feuerwehrhaus.

Am Steuer der "Police Yankee" saß mit Steve Wallitzky ein routinierter Profi.

(red)