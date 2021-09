Kampf gegen die Corona-Pandemie: Wizz Air führt Impfpflicht für Crews ein

Während AUA und Lufthansa auf Eigenverantwortung ihrer Mitarbeiter setzen, sind andere Airlines konsequenter. Nach United, Qantas, Virgin Australia und SWISS führt jetzt auch Wizz Air eine Impfpflicht ihres Personals im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. Ausnahmen wird es nur in Fällen geben, in denen eine Impfung des Mitarbeiters aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Wizz Air kündigt heute an, dass COVID-19-Impfungen – oder in besonderen Fällen regelmäßige Antigen/PCR-Tests – für alle Besatzungen ab dem 1. Dezember 2021 verpflichtend sein werden. Wizz Air führt diese Maßnahme nach eigenen Angaben im Rahmen ihres Engagements für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit ihrer Passagiere und Besatzungen ein und unterstützt damit langfristig einen reibungslosen und kontinuierlichen Betrieb ihrer Flüge.

Wizz Air führt COVID-19-Impfungen für das gesamte Flug- und Kabinenpersonal ein – oder in besonderen Fällen regelmäßige Antigen/PCR-Tests – auf Basis von Forschungsergebnissen, die deren Wirksamkeit als beste verfügbare Form des Schutzes gegen COVID-19 belegen. Zu Beginn der Pandemie leistete Wizz Air Pionierarbeit bei der Einführung strenger Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Passagieren und Besatzung, indem sie die bestmöglichen hygienischen Bedingungen sicherstellte und die physische Distanzierung unterstützte. Angesichts der anhaltenden Pandemie gehört Wizz Air zu den ersten europäischen Fluggesellschaften, die ihre Schutzmaßnahmen mit dieser Politik weiter ausbauen, die in Übereinstimmung mit der Unterstützung der lokalen Behörden und Gesundheitsinstitutionen an allen Wizz Air-Basen umgesetzt wird.

Da Regierungen zunehmend den Nachweis von Impfungen für Besatzungen als Teil der nationalen Einreisebestimmungen vorschreiben, werden COVID-19 geimpfte Besatzungen immer wichtiger.

In einer Punktlandung sagte ein Autor bereits voraus, dass es letzten Endes ohne eine de facto Impfpflicht nicht gehen wird. Reisen, vor allen Dingen der Sommertourismus, hat sich als enormer Treiber der Corona-Pandemie erwiesen.

Bereits vor geraumer Zeit hatte die australische Qantas dieses Faktum erkannt und deshalb eine Impfpflicht für Passagiere gefordert. Bislang hat jedoch noch keine Airline diesen Schritt gesetzt.

(red / W6)