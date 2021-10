Drei Tote bei Hubschrauberabsturz in Deutschland

Am Sonntag ereignete sich in Deutschland nahe der hessisch-bayrischen Grenze ein Flugunfall. Ein Helikopter vom Typ Robinson R44 (D-HALR) stürzte gegen 13 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache in einen Wald bei Buchen. Alle drei Insassen - ersten Informationen zufolge der Pilot und zwei Passagiere - kamen dabei ums Leben.

Der Robinson R44 ist einer der weltweit erfolgreichsten leichten viersitzigen Hubschrauber, steht wegen seiner hohen Unfallrate allerdings auch in der Kritik. Im Jahr 2016 verbot Neuseeland deshalb etwa den Einsatz dieses Musters für Passagierflüge.

Die "Los Angeles Times" veröffentlichte im Jahr 2018 eine ausführliche Reportage, im dem sie zu dem Schluss kam, dass der R44 "außergewöhnlich tödlich" ist.

