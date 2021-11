Der Lufthansa-Billigflieger Eurowings kooperiert mit Smartwings, jener tschechischen Fluggesellschaft, die 2019 in die Schlagzeilen geraten war, weil ein hochrangiger Flugkapitän entgegen der Vorschriften nach einem Triebwerksausfall nicht auf dem nächstgelegenen Flughafen gelandet war, sondern den Flug von Griechenland bis nach Prag fortgesetzt hatte. Die beiden Fluggesellschaften haben ein Codeshare-Abkommen zur Vermarktung von Flügen geschlossen. Künftig werden ausgewählte Eurowings Verbindungen ab der neuen Basis in Prag auch unter Smartwings Flugnummern angeboten und über smartwings.com und andere Vertriebskanäle verkauft. Smartwings-Kunden profitieren damit von der wachsenden Zahl an Direktverbindungen der Lufthansa Group-Airline ab der tschechischen Hauptstadt. Während der Corona-Krise wurden in Prag zahlreiche Direktverbindungen zu attraktiven Zielen in Europa abgebaut, die nun erfolgreich wiederaufgenommen werden, heißt es in einer Eurowings-Presseerklärung.

„Wir freuen uns über das Codeshare-Abkommen mit unserem Partner Smartwings, das unsere Position an unserer neuen Basis in Tschechien stärken wird. Wir wollen direkt von Prag – als hochattraktive europäische Stadt – noch mehr Geschäfts- und Urlaubsreisenden attraktive Nonstop-Verbindungen nach ganz Europa anbieten", so Eurowings CEO Jens Bischof.

„Unsere langfristige Priorität ist es, unser Netzwerk zu erweitern. Dank der neuen Partnerschaft mit Eurowings können wir unseren Kunden bequeme Verbindungen zu einem breiten Portfolio an Destinationen anbieten“, sagte Roman Vik, Vorstandsmitglied und CEO von Smartwings.

Die ersten Codeshare-Flüge von Eurowings und Smartwings werden bereits wenige Wochen nach der Aufnahme des Eurowings Flugbetriebs in der „Goldenen Stadt“ abheben. Mit der Eröffnung ihrer neuen Basis in der tschechischen Hauptstadt erweitert Eurowings ihr Angebot in Mitteleuropa. Ab dem 31. Oktober 2021 verbindet Eurowings Prag mit 14 neuen europäischen Zielen. Bis zum Sommer 2022 wird die Lufthansa Tochter drei Flugzeuge des Typs Airbus A320 inklusive lokaler Crews in der tschechischen Hauptstadt stationieren. Die Flüge werden von Eurowings Europe durchgeführt, dem paneuropäischen Flugbetrieb von Eurowings.

(red / EW)