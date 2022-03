Aeroflot-Maschine versuchte nach Verona zu gelangen

Ein Irrflug einer Boeing 737 der Aeroflot sorgt derzeit für Gesprächsstoff in den Sozialen Medien.

Der Luftraum der gesamten EU ist für russische Fluglinien aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gesperrt. Trotzdem versuchte gestern eine Boeing 737-800 (VQ-BWF) von Moskau nach Verona zu gelangen, wie Aufzeichnungen von "Flightradar24" zeigen.

Laut Flightradar flog die Maschine von Moskau zuerst Richtung Kasachstan und drehte dann nach Westen, überflog Georgien und flog danach an der Südküste des Schwarzen Meeres entlang über den Bosporus. An der griechisch-türkischen Grenze begann die Maschine Schleifen zu fliegen und drehte schließlich ab, um in Istanbul zu landen.

Die Hintergründe des Fluges sind völlig unklar. Möglicherweise hatte Moskau gehofft, eine Genehmigung für einen Evakuierungsflug zu erhalten. Zigtausende russische Staatsbürger sitzen in Europa fest und haben keine reguläre Möglichkeit mehr, nach Hause zu gelangen.

(red)