Sämtliche Flüge nach Europa eingestellt hat die russische Fluglinie Aeroflot. Aufgrund der Sanktionen gegen das Riesenreich von Diktator Wladimir Putin sind russische Fluglinien - wie berichtet - in der gesamten EU sowie in weiteren europäischen Ländern und in Kanada mit einem Flugverbot belegt.

Das hat in doppelter Hinsicht wirtschaftliche Auswirkungen auf das Unternehmen. Einerseits gehen Einnahmen verloren, andererseits verlor die Aktie bereits um mehr als 40 Prozent an Wert.

(red)