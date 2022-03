Deutsche Luftwaffe stellt Hercules in Dienst

Zehn Flugzeuge, zwei Nationen, ein Verband: So etwas hat es in Europa noch nie gegeben. Im ersten Quartal 2022 nimmt die erste deutsch-französische Lufttransportstaffel offiziell ihren Dienst in Évreux in der Normandie auf. Als wichtiger Schritt dazu wurde am 3. September 2021 die französische C-130J-Staffel in Dienst gestellt, mit Lieutenant-Colonel Franck an ihrer Spitze. Gestartet wird zunächst mit vier französischen Super Hercules C-130J, zwei davon in der Tankerversion. 2024 ist die Staffel mit zusätzlich sechs deutschen Maschinen komplett. Zum Verband werden dann insgesamt rund 300 Soldatinnen und Soldaten beider Nationen gehören.

Das Cockpit wurde gegenüber früheren Versionen der Hercules modernisiert - Foto: Luftwaffe

Jetzt wurde auch die erste deutsche C-130J Hercules in die Einheit integriert. Von den geplanten zehn Maschinen wird Deutschland insgesamt sechs Hercules stellen, davon drei in der Tankerversion.

(red / Bundeswehr)