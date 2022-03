Ukraine ruft russische Piloten zur Desertation auf - 1 Million Dollar Prämie geboten

Der ukrainische Rüstungskonzern Ukroboronprom verspricht Piloten der russischen Luftstreitkräfte bis zu eine Million US-Dollar, wenn sie sich mit ihrem Helikopter oder Flugzeug in die Ukraine absetzen. Für einen funktionsfähigen Jet gebe es eine Million Dollar, für einen funktionstüchtigen Hubschrauber 500.000 Dollar. Das teilte das Unternehmen über den Messenger-Dienst "Telegram" mit.

Zudem werde Überläufern die Verleihung der ukrainischen Staatsbürgerschaft, eines "freien Landes", garantiert. Man locke Überläufer bewusst mit der Aussicht auf "Freiheit und Reichtum".

Es wäre nicht das erste Mal in der Militärgeschichte, dass auf diese Weise Piloten zum Überlaufen bewegt werden. Im Jahr 1953 floh der nordkoreanische Pilot No Kum-sok mit seiner MiG 15 aus Nordkorea, wodurch der Westen erstmals in den Besitz dieses sowjetischen Flugzeugs kam. Kum-sok erhielt 100.000 Dollar Belohnung (dass eine solche ausgeschrieben gewesen sei habe er nach eigenen Angaben jedoch nicht gewusst) und siedelte 1954 in die USA über, deren Staatsbürgerschaft er annahm.

(red)