Ukraine-Krieg: AUA-Mitarbeiter helfen AUA-Mitarbeitern

Die rot-weiß-rote Traditionsfluglinie Austrian Airlines lässt ihre Mitarbeiter in der Ukraine nicht im Stich und hat eine Hilfsaktion von Mitarbeitern für Mitarbeiter gestartet.

Austrian Airlines unterhält ein großes Servicecenter im ukrainischen Lemberg mit 102 Mitarbeitern. Dazu kommen noch vereinzelt Mitarbeiter in anderen Landesteilen. Insgesamt sind 130 Lufthansa-Group-Mitarbeiter in der Ukraine tätig. Für die vom völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg betroffenen Kolleginnen und Kollegen hat die AUA in Wien jetzt eine eigene Hilfsaktion auf die Beine gestellt, wie Sprecherin Yvonne Wachholder gegenüber Austrian Wings erläutert:

"In einem ersten Schritt, haben wir, um unseren Mitarbeitern vor Ort zu helfen, diese Woche "AUA-Solidarity" - eine Hilfsaktion von Mitarbeitern für Mitarbeiter - gestartet. Ziel ist es Unterstützungsangebote wie Wohnmöglichkeiten bis hin zu Kleidung oder Hilfe bei Behördenwegen zu sammeln und mit dem Bedarf der Mitarbeiter aus der Ukraine in Einklang zu bringen. Damit wollen wir kurz-, mittel- aber auch langfristig gezielt und bedarfsorientiert Hilfe anbieten und umsetzen."

Diese von der AUA konzipierte Hilfsaktion werde in dieser Form auch in der gesamten Lufthansa-Gruppe umgesetzt.

Wachholder weiter: "Darüber hinaus haben wir für finanzielle Spenden offizielle Hilfsorganisationen und NGO‘s zusammengefasst und unseren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt."

