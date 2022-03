Jetzt doch: Alle polnischen MiG 29 für ukrainische Heimatverteidiger

Die ukrainische Armee benötigt dringend Kampfflugzeuge. Grundsätzlich haben NATO und EU zugestimmt, dem von Russland völkerrechtswidrig angegriffenen Staat Jets zu liefern. Das Problem: Weil Zeit für eine Umschulung der ukrainischen Piloten auf westliche Muster fehlt, kommen dafür nur Maschinen in Frage, die bereits bei der ukrainischen Luftwaffe fliegen oder flogen, also MiG 29, Suchoi Su-24/25/37, etc ... - doch genau die fliegen nur noch in einer Handvoll osteuropäischer NATO-Länder, etwa in der Slowakei oder Polen. Während die Slowakei noch über keine westlichen Jets verfügt, jedoch die F-16 bestellt hat, fliegt Polen bereits 48 F-16 und betreibt darüber hinaus noch 28 MIG 29 aus sowjetischer Produktion, auf die die Ukraine dringend hofft.

MiG 29 für ukrainische Verteidiger

Noch vor zwei Tagen hatte die polnische Regierung eine Lieferung ihrer MiG 29 (22 Einsitzer und 6 Doppelsitzer) an die Ukraine ausgeschlossen - wir berichteten. Nun erfolgte eine indirekte Wende. Offiziell wird Polen seine gesamte MiG 29-Flotte an die USA übergeben und dafür im Gegenzug beschleunigt weitere F-16 als Kompensation erhalten.

"Wir rufen alle anderen NATO-Staaten, die noch MiG 29 betreiben auf, dem polnischen Beispiel zu folgen."

Die polnische Regierung

Die USA wiederum - das gilt als sicher - werden die MiG 29 der ukrainischen Luftwaffe zur Verteidigung der am 24. Februar völkerrechtswidrig von Russland angegriffenen Ukraine zur Verfügung stellen. Zunächst würden die zweistrahligen Kampfjets laut einer Mitteilung des polnischen Außenministeriums auf die US Air Base Ramstein überstellt - um vermutlich von dort in die Ukraine überführt zu werden.

Polnische MiG 29 beim Start, aufgenommen auf der Airpower 2016 - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

22 der polnischen MiG 29 stammen übrigens ursprünglich aus Deutschland. Die Jets waren an die Nationale Volksarmee der DDR ausgeliefert und später von der Bundeswehr übernommen worden. Da die sowjetischen Maschinen nicht ins Flottenkonzept der Bundesrepublik Deutschland passten, schenkte man die Maschinen im Jahr 2004 dem polnischen Nachbarn.

Außer in Polen sind MiG 29 derzeit noch in den NATO-Ländern Slowakei und Bulgarien im Einsatz.

Über die MiG 29

Die MiG 29 ist ein zweistrahliger Abfangjäger, der in der Sowjetunion entwickelt wurde. Der Erstflug erfolgte 1977, die ersten Maschinen gingen 1983 in Dienst. Der Jet wird bis heute (in modernisierten Varianten) produziert, bisher wurden mehr als 1.600 MiG 29 hergestellt. Der Großteil der polnischen Maschinen (die zuvor bei der NVA im Einsatz standen) sind Maschinen der A-Version, die ab 1988 an die DDR ausgeliefert wurden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Mach 2,25.

(red GF / HP)