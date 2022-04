Ukrainische Heimatverteidiger vernichten acht Luftziele der russischen Aggressoren

Im Verlauf des 19. April konnten die Verteidiger der ukrainischen Heimat nach eigenen Angaben mindestens acht Luftziele der russischen Aggressoren vernichten: einen Kampfjet vom Typ Suchoi Su-34, einen Kampfhelikopter vom Typ Kamov Ka-52, fünf Drohnen sowie eine Cruise Missile.

Nach ukrainischen Angaben hat Russland im Rahmen seines beinahe zwei Monate dauernden Angriffskrieges auf die Ukraine damit bereits 169 Flugzeuge und 150 Helikopter verloren. Diese Zahlen lassen sich zwar nicht unabhängig überprüfen, jedoch gehen auch westliche Experten von einer annähernd hohen Anzahl aus, zumal von einem großen Teil der Abschüsse Foto- bzw. Videobeweise existieren.

Rein rechnerisch dürften die Streitkräfte des russischen Kriegsverbrechers und Diktators Wladimir Putin mittlerweile rund 10 Prozent ihrer gesamten Flotte an Ka-52-Helikoptern eingebüßt haben.

Hintergrund

Die Truppen des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin haben die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres völkerrechtswidrig überfallen. Der Angriffskrieg war von Beginn an von brutalen Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte geprägt, etwa durch die Bombardierung von Krankenhäusern und Wohnvierteln. Zudem begingen und begehen die Truppen der russischen Kriegsverbrecher-Armee nahezu täglich Morde, Plünderungen und Vergewaltigungen. Sogar Minderjährige werden von den russischen Horden vergewaltigt. Zudem ermordeten die russischen Kriegsverbrecher durch ihren völkerrechtwidrigen Angriffskrieg bereits über 200 ukrainische Kinder.

PS: Im Übrigen ist die Chefredaktion der Meinung, dass das "Russen-Denkmal" am Wiener Schwarzenbergplatz angesichts der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine rund um die Uhr in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet werden sollte.

