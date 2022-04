Ukrainische Verteidiger zerstören an einem Tag 13 Luftziele der russischen Invasoren

Am gestrigen 9. April konnten die ukrainischen Streitkräfte "mindestens" 13 Luftziele der russischen Aggressionsarmee vernichtet. Bestätigt seien drei Flugzeuge, ein Helikopter, fünf Drohnen und vier Cruise Missiles der russischen Invasoren abgeschossen worden.

Hintergrund

Die Truppen des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin haben die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres völkerrechtswidrig überfallen. Der Angriffskrieg war von Beginn an von brutalen Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte geprägt, etwa durch die Bombardierung von Krankenhäusern und Wohnvierteln. In dem Kiewer Vorort Butscha ermordeten die russischen Kriegsverbrecher bei ihrem Abzug mehrere Hundert unbewaffnete Zivilisten, die vor ihrer Ermordung zum Teil noch gefesselt wurden. Die Regierung des russischen Kriegsverbrechers Putin streitet das allerdings ab. Ebenso lügen Putins Diplomaten in aller Welt und bestreiten die durch Augenzeugen sowie forensische Beweise und Satellitenaufnahmen erwiesenen Massaker der russischen Kriegsverbrecher-Armee.

PS: Im Übrigen ist die Chefredaktion der Meinung, dass das "Russen-Denkmal" am Wiener Schwarzenbergplatz angesichts der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine rund um die Uhr in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet werden sollte.

(red)