Ukrainische Heimatverteidiger erbeuten russische Flugabwehrsysteme

"Special Operations Forces unserer Streitkräfte konnten mehrere russische Flugabwehrsysteme erbeuten", teilte ein Sprecher des Ukrainischen Verteidigungsministeriums heute mit.

Konkret sei es den ukrainischen Heimatschützern gelungen zwei BUK-Flugabwehrsysteme der russischen Invasionsarmee in Besitz zu nehmen.

Hintergrund

Die Truppen des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin haben die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres völkerrechtswidrig überfallen. Der Angriffskrieg war von Beginn an von brutalen Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte geprägt, etwa durch die Bombardierung von Krankenhäusern und Wohnvierteln. In dem Kiewer Vorort Butscha ermordeten die russischen Kriegsverbrecher bei ihrem Abzug mehrere Hundert unbewaffnete Zivilisten, die vor ihrer Ermordung zum Teil noch gefesselt wurden. Die Regierung des russischen Kriegsverbrechers Putin streitet das allerdings ab. Ebenso lügen Putins Diplomaten in aller Welt und bestreiten die durch Augenzeugen sowie forensische Beweise und Satellitenaufnahmen erwiesenen Massaker der russischen Kriegsverbrecher-Armee.

(red)