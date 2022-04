USA liefern (Kampf-)Helikopter an die ukrainischen Heimatverteidiger

Seit 50 Tagen führt Russland einen von zahllosen Kriegsverbrechen geprägten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, deren Armee und Bevölkerung sich heroisch gegen die Invasionsarmee von Kriegsverbrechern verteidigen. Jetzt liefern die USA neben sonstigen Waffen und Munition auch Hubschrauber an Truppen der Ukraine, die ihr Land gegen Horden von Mördern, Plünderern und Vergewaltigern aus Russland verteidigen.

Die USA werden elf Mil Mi-17 Helikopter, die zuvor in Afghanistan im Einsatz standen, an die ukrainischen Streitkräfte liefern. Diese zweiturbinigen Helikopter dienen in erster Linie dem Transport von Truppen und Material, können aber auch mit Maschinengewehren und Raketen bewaffnet werden. Die ukrainische Armee fliegt bereits Helikopter dieses Typs, wodurch Piloten und Techniker mit dem Muster vertraut sind.

"Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj

Außerdem werden die USA

18 Panzerhaubitzen und 40 000 Geschosse

10 Radargeräte zur Artillerieabwehr

10 Radare zur Luftüberwachung

300 Switchblade-Drohnen

500 Javelin-Raketen und Tausende andere Panzerabwehrsysteme

200 Truppentransporter

100 gepanzerte Radarfahrzeuge

30 000 Schutzwesten und Helme

medizinische Ausrüstung und andere Schutzausrüstung (chemische, biologische, radiologische und nukleare)

an die ukrainischen Heimatverteidiger liefern. Der Gesamtwert der Schützenhilfe liegt bei rund 800 Millionen US-Dollar.

(red HP)